Скопировать сайт

Требуется сделать лендинг/Квиз по Мокапу. Имеется брендбук https://static.uds.app/documents/RU/New_brand_book_UDS.pdf делать нужно по нему. Прототип - https://xjw1mm.axshare.com Обзор от маркетолога (10 мин) - https://youtu.be/nHSe_7aRjD8 Предпочитаю делать на конструкторе. Больше всего нравится мне ПладформаЛП, но готов рассмотреть другие варианты. Лендос/Квиз будет интегрироваться а ...