Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком и обменом крипты

Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком с использованием приватных ключей, это основное, и обменом

крипта валют, что-то типа биржи, но это не основное

ВНИМТАЛЕЬНО ЧИТАЙТЕ УЛСОВИЕ

Нужен человек, с опытом работы, чтобы он смог сам сделать всю работы в адекватные сроки и сможет

приступить к работе прямо сейчас

тз при личной переписки предоставлю

цена в ранее 150-200 тысяч не каких авансов

Посредники студии проходите мимо

Требования:

Часто быть онлайн

Отличное знание PHP

Знание Bitcoin

Опыт работы с Блокчейн

Ответственность

Заинтересованность в работе

Работа с оплатой пос фактум, подтверждение сделки на фриалнсе работы с кошелька

на кошелек

Процесс работы я должен наблюдать на вашем тесовом хостинге, оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем

хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не устраивают условие,

не нужно не чего писать и обсуждать. Оплата по факту другое не оговаривается,

обязательно нужно будет подтверждать сделку на фриласне

Все подробности при переписки в скайпе