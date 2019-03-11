Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком и обменом крипты

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки424 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком с использованием приватных ключей, это основное, и обменом

крипта валют, что-то типа биржи, но это не основное

ВНИМТАЛЕЬНО ЧИТАЙТЕ УЛСОВИЕ

 

Нужен человек, с опытом работы, чтобы он смог сам сделать всю работы в адекватные сроки и сможет

приступить к работе прямо сейчас

тз при личной переписки предоставлю

цена в ранее 150-200 тысяч не каких авансов 

Посредники студии проходите мимо

Требования: 

Часто быть онлайн 

Отличное знание PHP 

Знание Bitcoin  

Опыт работы с Блокчейн 

Ответственность 

Заинтересованность в работе 

Работа с оплатой пос фактум, подтверждение сделки на фриалнсе работы с кошелька

на кошелек

Процесс работы я должен наблюдать на вашем тесовом хостинге, оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем

хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не устраивают условие,

не нужно не чего писать и обсуждать. Оплата по факту другое не оговаривается,

обязательно нужно будет подтверждать сделку на фриласне  

Все подробности при переписки в скайпе

5 лет назад
Hellerbrauns
61 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
_methereal_
Илья 
23 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$2000
50 дней
Исполнитель взял заказ после, после чего тянул сроки как мог, пропадал не выходил на связь, на связи раз в неделю и то если целый день звонить в скайп показал 1 процент работы и опять пропал на 3 недели хотя звонок проходит и он в скайпе сообщение пои читает, в итоге совсем перестал отвечать прождал его 40 дней и все без толку, работать с таким людьми или нет, решайте сами, + нашел его в контакте из ходя из имейла и контактных данных, города, они совпали ему на вид лет 16, я так понял посредник
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