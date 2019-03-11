Необходимо разработать сервис по сбору пуш подписок и дальнейшей рассылке по базе. С административным интерфейсом. Готов приобрести уже готовый продукт или систему.
Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком и обменом крипты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком с использованием приватных ключей, это основное, и обменом
крипта валют, что-то типа биржи, но это не основное
ВНИМТАЛЕЬНО ЧИТАЙТЕ УЛСОВИЕ
Нужен человек, с опытом работы, чтобы он смог сам сделать всю работы в адекватные сроки и сможет
приступить к работе прямо сейчас
тз при личной переписки предоставлю
цена в ранее 150-200 тысяч не каких авансов
Посредники студии проходите мимо
Требования:
Часто быть онлайн
Отличное знание PHP
Знание Bitcoin
Опыт работы с Блокчейн
Ответственность
Заинтересованность в работе
Работа с оплатой пос фактум, подтверждение сделки на фриалнсе работы с кошелька
на кошелек
Процесс работы я должен наблюдать на вашем тесовом хостинге, оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем
хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не устраивают условие,
не нужно не чего писать и обсуждать. Оплата по факту другое не оговаривается,
обязательно нужно будет подтверждать сделку на фриласне
Все подробности при переписки в скайпе
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