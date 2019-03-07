Сделать сайт по дизайну интерьеров на фреймворке ,Тз дам

Сделать сайт на фреймворке ,Тз дам, должна быть админка, в которой можно как в ворпдрессе ставить водяной знак на фото, добавлять картинки не по одной штуке,а сразу много,,

для СЕО -писать Тайтлы, заголовки,урлы,тексты в теле статьи,

Сейчас мой сайт на вопрессе