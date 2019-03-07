Необходимо создать информационный покерный сайт. Структура сайта по типа : http://www.pokerstarssochi.net/ . В эту структуру в уже существующие вкладки, необходимо добавить дополнительные вкладки вкладки: форум и регистрацию с личным кабинетом. В итоге будут вкладки ГЛАВНАЯ/ КАК ...
Сделать сайт по дизайну интерьеров на фреймворке ,Тз дам
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Сделать сайт на фреймворке ,Тз дам, должна быть админка, в которой можно как в ворпдрессе ставить водяной знак на фото, добавлять картинки не по одной штуке,а сразу много,,
для СЕО -писать Тайтлы, заголовки,урлы,тексты в теле статьи,
Сейчас мой сайт на вопрессе
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