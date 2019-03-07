Создать сайт

Сделать электронные карты. На гугл картах/яндекс картах отрисовать земли, по которым можно было бы занести информацию. Наглядно показано на картинках. Уточняю информацию 1. Нужен сайт 2. На сайте разместить карту гугл/яндекс или другие. 3. Далее на карте отрисовать контуры ...
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Нужен сайт, вот пример https://vipfreelance.ru Должны быть рейтинги, звезды, карма, отзывы, безопасная сделка, платные услуги, pro-аккаунт, платные объявления, поднятие, выделение товаров и т.д.Дизайн сделать похожий и чтоб быстро загружалсяМесто под рекламу, техподдержка, обратная связь, арбитраж.Настроить прием оплаты. Категории будут другие (курьеры, грузоперевозки, грузчики, ремонт, уборка и т.д.) И нужна будет страница с отзывами. Нарисовать логотип, поставить счетчик статистики, домен уже куплен.
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