Сделать электронные карты. На гугл картах/яндекс картах отрисовать земли, по которым можно было бы занести информацию. Наглядно показано на картинках. Уточняю информацию 1. Нужен сайт 2. На сайте разместить карту гугл/яндекс или другие. 3. Далее на карте отрисовать контуры ...
Разработка сайта "под ключ" на CMS Wordpress, с учетом SEO
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт для реабилитационного центра "под ключ" на CMS Wordpress, с учетом SEO.
Стандартная структура сайта, Отправка заявок с сайта на электронную почту.
Есть текстовое содержание всех страниц (17 страниц) и подробное ТЗ.
Также есть примерный набросок первого экрана и пример аналогичного сайта, который нравится.
Необходим профессиональный дизайн, верстка и программирование.
P.S. в отклике просьба указать сроки и полную стоимость работы
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