Лендинг и доработка кабинета

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок233 просмотра
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Всех приветствую!

Ищем верстальщика, программиста (или команду) для работы над проектом. Дизайн, конструкторы и перекупы не интересуют.  

Навыки: Html, JavaScript, css, Node js или/и Php и тп, понимание Laravel.

Отправляйте пожалуйста сразу все свои регалии, технические навыки и примеры работ со ссылками на сайты, а так же цены, сроки.

Задача:

Есть презентация, прикрепил. (Исходник в фигме)

Необходимо из неё сделать адаптивный, кроссбраузерный лендинг с некоторыми анимированными элементами.

Нужен прелоадер, с нашим лого и анимацией (код есть)

Динамический заголовок на главной странице от utm метки

2 Языка – RU / EN

Кейсы сделать с каруселью и всплывающими окнами

Также с 11 по 18 слайд (включительно) необходимо будет вставить 1 элемент call to action в виде кнопки.

Всплывающее окно при нажатии backspace или выхода с сайта.

Якоря к иконкам меню и страницам.

Подключение к сервису рассылки

База данных клиентов заполнивших форму (Можно битрикс 24 или Ваши предложения)

Второстепенная задача, интересует цена на каждый пункт по отдельности и сроки:

CMS

Новостной блок, блог

Верстка страницы заказа и оплаты

Доработка кабинета на Laravel (хотелось бы обсудить отдельно)

5 лет назад
alexanderdtb
Александр 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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