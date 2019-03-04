Сделать простой красивый лендинг для продажи книги

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Необходимо сделать простой и красивый лендинг пейдж через который будет продаваться книга. Суть задания: мы выпускаем книгу для узкой аудитории, ей реклама не нужна, поскольку эту книгу аудитория знает и ждет, и нужно просто красивый сайт-визитка и форма покупки \ заказа.

Что-то вроде этого https://www.uwphotobook.ru

Можно брать шаблоны и красиво подвести под наши потребности (3-4 блока). Просто \ быстро \ красиво \ функционально. В идеале до 2500 грн.

Оставляйте свои заявки. Выбор будет сделан, как всегда, в пользу соотношения цена \ качество