Сделать простой красивый лендинг для продажи книги

Сделать электронные карты. На гугл картах/яндекс картах отрисовать земли, по которым можно было бы занести информацию. Наглядно показано на картинках. Уточняю информацию 1. Нужен сайт 2. На сайте разместить карту гугл/яндекс или другие. 3. Далее на карте отрисовать контуры ...
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Необходимо сделать простой и красивый лендинг пейдж через который будет продаваться книга. Суть задания: мы выпускаем книгу для узкой аудитории, ей реклама не нужна, поскольку эту книгу аудитория знает и ждет, и нужно просто красивый сайт-визитка и форма покупки \ заказа.
Что-то вроде этого https://www.uwphotobook.ru
Можно брать шаблоны и красиво подвести под наши потребности (3-4 блока). Просто \ быстро \ красиво \ функционально. В идеале до 2500 грн.
Оставляйте свои заявки. Выбор будет сделан, как всегда, в пользу соотношения цена \ качество
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