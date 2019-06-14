Информационный сайт на Joomla

Сайты «под ключ»Завершен9 заявок379 просмотров
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Информация о юридических услугах

На Joomla

11 страниц на русском (+ через год еще 11 страниц на английском)

10 страниц с формами, которые заполняет пользователь

Заполненные формы доступны администратору

В перспективе (через год) двуязычный (русско-английский)

Переключатель рус/eng

Внутренний счетчик обращений по каждому разделу (виден админу)

Регистрация с мейлом

Каптча

База данных мейлов

Циркулярная рассылка по базе данных мейлов

Заполнение форм после регистрации

Облако тегов 3D на первой странице

Одно встроенное видео

Договор с условием передачи кода заказчику

Joomla
5 лет назад
alovchin
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$304
10 дней
Всё хорошо
Спасибо за предоставленную работу.
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