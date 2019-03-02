Создание сайта по продаже автомобильных шин и дисков

Здравствуйте. Хотел бы запустить сайт по продаже шин и дисков, с регистрацией и возможностью самостоятельного заказа данного товара. Забегая вперед, скажу, что есть договоренность с поставщиком и он предоставляет API сервис. Во вложении есть скрин предоставляемых методов. Сайт должен иметь современный дизайн (чтоб с мобильных устройств можно было спокойно заказать) с возможностью добавления акций, баннеров, рекламных компаний, место под рекламу. Естественно на сайте должен присутствовать подбор шин и дисков по параметрам авто (насколько я понимаю в API это предоставляет, если не прав поправьте). Что хотелось бы регулировать дополнительно: а) цена (вариативность: 1. как предоставляет поставщик, 2. ручная регулировка – % к цене поставщика); б)срок доставки – аналогично пункту а. ПС. На данный момент домен есть, на нем крутится простой сайт – уже больше 6 месяцев не обновляемый, он идет в расход. Я думаю примерная картина ясна!? Сначала вообще думал про простой парсер сайта, но думаю через API правильнее?! Поправьте. Сроки сильно не ограничены, думаю 2 месяцев это нормально? Жду предложений по цене.