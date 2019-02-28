Новостной блог на WP

Разработка, создание сайта по продаже зонтиков и аксессуаров. Сайт визитка. Последующее SEO и SMM продвижение.
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Здравствуйте!
Нужен новостной адаптивный блог на wordpress. ( оптимизированный под поисковики, быстрая загрузка, валидный код, без дублей страниц)
Интересует дизайн и программирования под ключ.
3 уровневая меню
поиск на сайте с подсказкой
Коментарии
антиспам
регистрация пользователей с аватарками, аккаунт пользователей, избранные статьи, форма добавить статьи
вход и регистрация через соц. сети
удобная схема наполнения сайта без написание всяких кодов со стороны админа
сайт должен адаптироваться от 1280px до моб. разрешении
подключить https://schema.org/
меню верхняя
справа: блог новинок, популярные статьи, новость дня
нравится как выводится статьи здесь http://help-wifi.com/ , дизайн сделать очень простой, главное на чистом болванке, переделка шаблона не принимаю! все нужно сделать с нуля без лишних скриптов и тому подобных мусоров!
если будут от вас еще и продолжении по юзабилити буду рад !
жду примерную цену и сроки.
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