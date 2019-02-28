Новостной блог на WP

Здравствуйте!

Нужен новостной адаптивный блог на wordpress. ( оптимизированный под поисковики, быстрая загрузка, валидный код, без дублей страниц)

Интересует дизайн и программирования под ключ.

3 уровневая меню

поиск на сайте с подсказкой

Коментарии

антиспам

регистрация пользователей с аватарками, аккаунт пользователей, избранные статьи, форма добавить статьи

вход и регистрация через соц. сети

удобная схема наполнения сайта без написание всяких кодов со стороны админа

сайт должен адаптироваться от 1280px до моб. разрешении

подключить https://schema.org/

меню верхняя

справа: блог новинок, популярные статьи, новость дня

нравится как выводится статьи здесь http://help-wifi.com/ , дизайн сделать очень простой, главное на чистом болванке, переделка шаблона не принимаю! все нужно сделать с нуля без лишних скриптов и тому подобных мусоров!

если будут от вас еще и продолжении по юзабилити буду рад !

жду примерную цену и сроки.