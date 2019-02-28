Создать сайт фотографа на Wordpress

Мне нужен хороший сайт на вордпресс.

Симпотизирует мне эта демка: http://themes.pixelwars.org/photographer/

Можно ли за 100$ создать практически 1 в 1 такой же сайт сделать?

Если да, тогда опишите Ваши предложения, что и как можно сделать.