Создать сайт фотографа на Wordpress

Нужен сайт БиркинКелли (аналог купибиркин) - простой сайт с сумками, где будет много страниц и вкладок, с хорошим дизайном. На нем будут просто наши сумки с фотостоков. Сумки Hermes Birkin, Kelly, Constance. В заявке указывайте свои расценки ...
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Мне нужен хороший сайт на вордпресс.
Симпотизирует мне эта демка: http://themes.pixelwars.org/photographer/
Можно ли за 100$ создать практически 1 в 1 такой же сайт сделать?
Если да, тогда опишите Ваши предложения, что и как можно сделать.
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