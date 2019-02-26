Нужно сделать интернет-сервис

Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Примерное ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1jqeuH8Kluyg52Jdibz2nBCxrnyUdl5jhF5byYERi6o8/edit?usp=sharing
Все детали обсуждаются с вами, что вы посоветуете и как сделать.
Что сейчас сделано
1. Куплен и установлен пакет https://spark.laravel.com/ для быстрого развертывания проектов.
2. Сделан редактор, в котором можно работать с графикой, вот он - https://acreator.pw/imgeditor2/. Редактор написан на JS, есть caman js для готовых фильтров.
По совету специалистов за основу был взят фреймворк laravel, был выбран пакет, где уже есть немало того, что нужно делать. НО - обсуждаются любые варианты фреймворков и языков. Главное - чтобы сервис работал.
Жду откликов, я реальный заказчик.
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