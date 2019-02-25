Корпоративный сайт-витрина на CS-cart

$400
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок160 просмотров
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CMS: CS-cart.

Производственная компания, 

сайт визитка-каталог, онлайн продаж нет.

2-3 категории, 5-10 товаров, расширенные описания, фото, видеогалерея, 

мультиязычность.

дизайн без заморочек. промышленный. типа как тут вполне походит: https://www.simtechdev.com/

оплата только Украина.

5 лет назад
sitona
Антон 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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