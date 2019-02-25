Корпоративный сайт-витрина на CS-cart

Требуется создание под ключ Лендинга для службы такси. Понятная админ панель, Возможность оплаты на сайте на основные платежные системы, привязка Яндекс и гугл аналитики, привязка мессенджеров и соц. сетей, адаптация под мобильную версию ( приложение ...
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CMS: CS-cart.
Производственная компания,
сайт визитка-каталог, онлайн продаж нет.
2-3 категории, 5-10 товаров, расширенные описания, фото, видеогалерея,
мультиязычность.
дизайн без заморочек. промышленный. типа как тут вполне походит: https://www.simtechdev.com/
оплата только Украина.
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