Под ключ соцсеть на Instant

- Сайт бронирования недвижимости - Внешний вид примерно суточно ру - личный кабинет пользователя - верификация пользователя - оплата онлайн - Личный кабинет Хотельера, упрощеный PMS (календарь,цены, описание номеров, заселить выселить, хранение данных клиентов) - Построение бизнес процесса (лучше как в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потенциально на несколько тыс пользователей.
Заполнение профиля и фильтрация пользователей в базе по:
- страны/города
- отрасль/категория/статус
- интересы
возможность создавать сообщества и обмениваться лс
Остальное стандартное.
Регистрация закрытая, по инвайту или премодерации.
Адаптивный фронтенд.
Цену и ссылку на примеры на Instant из вашего портфеля пишите, пожалуйста, сразу в проекте.
Срок 5 дней
Оплата СТРОГО ПО ФАКТУ - можете делать на своем сервере, оплата после тестирования, после оплаты переносите на наш.
Могу дать в лс +ссылки на отзывы о себе, как заказчика на др. фриланс платформах.
Цену жду адекватную, я не ламер, а директор дижитал агентства.
В случае адекватного итога выполнения заказ на 2-й аналогичный проект.
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