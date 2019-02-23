Под ключ соцсеть на Instant

Потенциально на несколько тыс пользователей.

Заполнение профиля и фильтрация пользователей в базе по:

- страны/города

- отрасль/категория/статус

- интересы

возможность создавать сообщества и обмениваться лс

Остальное стандартное.

Регистрация закрытая, по инвайту или премодерации.

Адаптивный фронтенд.

Цену и ссылку на примеры на Instant из вашего портфеля пишите, пожалуйста, сразу в проекте.

Срок 5 дней

Оплата СТРОГО ПО ФАКТУ - можете делать на своем сервере, оплата после тестирования, после оплаты переносите на наш.

Могу дать в лс +ссылки на отзывы о себе, как заказчика на др. фриланс платформах.

Цену жду адекватную, я не ламер, а директор дижитал агентства.

В случае адекватного итога выполнения заказ на 2-й аналогичный проект.