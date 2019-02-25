Программист для создания 2х сайтов под ключ

Для лендинга media-targeting.ru требуется доработка блока аналитики, с заменой контента на новый. Сделать в текущем дизайне (PSD есть). Использовать новые тексты и инфографику: https://docs.google.com/document/d/1yQKLIrx8C0Hz5QiMxLYSkPMdOt4-59_AMBNcfiNaueE/edit?usp=sharing Инфографику (4 картинки) вставить без изменений (есть исходники в ai). Тексты оптимизировать с точки зрения восприятия - выделить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 задания:
1. Необходимо сделать клон сайта 1в1 как пропертифаиндер, где помимо представленных объектов будут и наши (Есть файл выгрузки)
2. У нас есть сайт аимекс. Имеем слишко много костылей, и слишком много всего отваливается. Так же все это на старой версии PHP... Подробнее вам надо посмотреть и при общении решим. Необходимо переписать с 0, что бы сайт быстро работал, убрать все "костыли", на новой версии PHP.
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