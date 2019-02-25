Программист для создания 2х сайтов под ключ

Есть 2 задания:

1. Необходимо сделать клон сайта 1в1 как пропертифаиндер, где помимо представленных объектов будут и наши (Есть файл выгрузки)

2. У нас есть сайт аимекс. Имеем слишко много костылей, и слишком много всего отваливается. Так же все это на старой версии PHP... Подробнее вам надо посмотреть и при общении решим. Необходимо переписать с 0, что бы сайт быстро работал, убрать все "костыли", на новой версии PHP.