Сделать сайт на опенкрат

Потенциально на несколько тыс пользователей. Заполнение профиля и фильтрация пользователей в базе по: - страны/города - отрасль/категория/статус - интересы возможность создавать сообщества и обмениваться лс Остальное стандартное. Регистрация закрытая, по инвайту или премодерации. Адаптивный фронтенд. Цену и ссылку на примеры на Instant из вашего портфеля ...