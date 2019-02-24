Разработка блока для лендинга (2-3 экрана в общей концепции)

Для лендинга media-targeting.ru требуется доработка блока аналитики, с заменой контента на новый.

Сделать в текущем дизайне (PSD есть).

Использовать новые тексты и инфографику:

https://docs.google.com/document/d/1yQKLIrx8C0Hz5QiMxLYSkPMdOt4-59_AMBNcfiNaueE/edit?usp=sharing

Инфографику (4 картинки) вставить без изменений (есть исходники в ai).

Тексты оптимизировать с точки зрения восприятия - выделить главное, убрать воду.

Добавить небольшие графические элементы (например, оформление таблиц, логотипы систем и т.д.)

Выбран раздел "сайты под ключ" т.к. требуется сразу дизайн, продающий копирайтинг и вёрстка. Хотя, конечно, речь идёт лишь о части 1 страницы, для которой уже существует дизайн.