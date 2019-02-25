Сайт-визитка 2

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок216 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется сделать сайт на шаблоне (максимально близкому к примеру)(цвета к шаблону – желательно красно-синий, как в примере и меню так-же слева)

следующие категории с подкатегориями с сайта www.oskgroup.ru - о компании   

- направление деятельности   

- объекты   

- контакты   

наши тексты/лого для вставки имеются

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5 лет назад
mondaystudio
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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