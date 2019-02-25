Сайт-визитка 2

Здравствуйте!

Требуется сделать сайт на шаблоне (максимально близкому к примеру)(цвета к шаблону – желательно красно-синий, как в примере и меню так-же слева)

следующие категории с подкатегориями с сайта www.oskgroup.ru - о компании

- направление деятельности

- объекты

- контакты

наши тексты/лого для вставки имеются

Пишем стоимость, сроки, цмсСвернуть переписку 6