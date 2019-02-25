Сайт под ключ на WordPress

Цена 25 000 руб. Меньше можно. Больше нельзя.

Срок до 20 календарных дней.

ТЗ и примерный макет сайта — в файлах.

(Макет создан в PowerPoint, поэтому страницы ограничены размером слайда, в

реальности, понятно, будет не так).

ПОЖАЛУЙСТА!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Сначала прочитайте ТЗ и посмотрите эскизы страниц. В тексте ТЗ есть контрольные

фразы. Если Вы прочитаете ТЗ, то напишите их в Вашем ответе.

Автоматические объявления не рассматриваются в принципе. Не транжирьте Ваше

время, плиз. Спасибо за понимание.