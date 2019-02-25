Сайт под ключ на WordPress

[b][u]CMS: CS-cart.[/u][/b] Производственная компания, сайт визитка-каталог, онлайн продаж нет. 2-3 категории, 5-10 товаров, расширенные описания, фото, видеогалерея, мультиязычность. дизайн без заморочек. промышленный. типа как тут вполне походит: [url=https://www.simtechdev.com/]https://www.simtechdev.com/[/url] оплата только Украина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цена 25 000 руб. Меньше можно. Больше нельзя.
Срок до 20 календарных дней.
ТЗ и примерный макет сайта — в файлах.
(Макет создан в PowerPoint, поэтому страницы ограничены размером слайда, в
реальности, понятно, будет не так).
ПОЖАЛУЙСТА!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Сначала прочитайте ТЗ и посмотрите эскизы страниц. В тексте ТЗ есть контрольные
фразы. Если Вы прочитаете ТЗ, то напишите их в Вашем ответе.
Автоматические объявления не рассматриваются в принципе. Не транжирьте Ваше
время, плиз. Спасибо за понимание.
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