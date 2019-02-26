Создание сайта или доработка старого.

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок271 просмотр
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Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не будем терять времени. На сайте нужно будет сделать форму(техзадание по поиску товара или услуги), которая будет преследовать клиента на сайте. Наполнить сайт текстом. Языки русский и английский. Сделать удобный личный кабинет для обработки заказов, с закрепление менеджеров к заказам.

Более подробно можно обсудить в мессенджере.

Перед началом работы, хочется посмотреть на ваши успешные проекты.

5 лет назад
Katyenyka
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Glyanec
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$1000
63 дня
Задача ставилась очень плохо, правки давались голосовыми сообщениями в скайпе. Добиться уточнений, утверждения или адекватных пожеланий – было не возможно. Сегодня нравится и работаем дальше, завтра нет и негативный отзыв. Крайне не советую к сотрудничеству.
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