Несложный Обменник валют с простым дизайном

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, нужен обменник  с платежными системами 

VISA / MasterCard  

Яндекс.Деньги  

WebMoney  

QIWI Кошелек  

а также BITCOIN 

По функционалу: 

авторасчет с комиссией 

простая админ панель 

сохранение емайл клиентов 

ручная и автоматическая обработка заявок 

для начала хочу узнать стоимость) с удовольствием отвечу на ваши вопросы и рассмотрю ваши варианты

5 лет назад
David555
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком и обменом крипты

    Необходимо разработать сайт с внутренним кошельком с использованием приватных ключей, это основное, и обменом   Нужен человек, с опытом работы,чтобы он смог сам сделать всю работы в адекватные сроки и сможет приступить к работе прямо сейчас

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать интернет-сервис

    Примерное ТЗ по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1jqeuH8Kluyg52Jdibz2nBCxrnyUdl5jhF5byYERi6o8/edit?usp=sharing Все детали обсуждаются с вами, что вы посоветуете и как сделать. Что сейчас сделано 1. Куплен и установлен пакет [url=https://spark.laravel.com/]https://spark.laravel.com/[/url] для быстрого развертывания проектов. 2. Сделан редактор, в котором можно работать с графикой, вот ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта или доработка старого.

    Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизация скорости работы вордпресс сайта

    Есть сайт на ВП. Он изначально работал как-то туповато, хотя не сказать что у него какойто супер сложный функционал, точнее сказать что это почти статичный сайт, но всетаки люди которые его разрабатывали умудрились сделать его ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт под ключ на WordPress

    $375

    Цена 25 000 руб.  Меньше можно. Больше нельзя.  Срок до 20 календарных дней. ТЗ и примерный макет сайта —  в файлах.  (Макет создан в PowerPoint, поэтому страницы ограничены размером слайда, в реальности, понятно, будет не так).  [b]ПОЖАЛУЙСТА!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!  [/b] Сначала прочитайте ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Корпоративный сайт-витрина на CS-cart

    $400

    [b][u]CMS: CS-cart.[/u][/b] Производственная компания,  сайт визитка-каталог, онлайн продаж нет. 2-3 категории, 5-10 товаров, расширенные описания, фото, видеогалерея,  мультиязычность. дизайн без заморочек. промышленный. типа как тут вполне походит: [url=https://www.simtechdev.com/]https://www.simtechdev.com/[/url] оплата только Украина.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $100

    Требуется создание под ключ Лендинга для службы такси.  Понятная админ панель,  Возможность оплаты на сайте на основные платежные системы, привязка Яндекс и гугл аналитики, привязка мессенджеров и соц. сетей, адаптация под мобильную версию ( приложение ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг на Wordpress (шаблон)

    Требуется создать лендинг (1 стрница), 3 экрана. На основе шаблона. Заказчик - европейская компания. Требования к качеству работ высокие. Имеется: - выбранный шаблон - выбранное видео для 1-й страницы - фотографии для замены шаблонных - логотип Требуется - установить Wordspress - установить шаблон - установит фоновое видео ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт-визитка 2

    Здравствуйте! Требуется сделать сайт на шаблоне (максимально близкому к примеру)(цвета к шаблону – желательно красно-синий, как в примере и меню так-же слева) следующие категории с подкатегориями с сайта [url=http://www.oskgroup.ru/]www.oskgroup.ru[/url] - о компании    - направление деятельности    - объекты    - контакты    наши тексты/лого для вставки имеются Пишем ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт-визитка

    Здравствуйте! Требуется создать полную копию сайта [url=http://www.mumuso.com]http://www.mumuso.com[/url]+добавить страницы:франшиза/карта магазинов (где купить) Пишем стоимость, сроки, цмс

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад