Добрый день, нужен обменник с платежными системами VISA / MasterCard Яндекс.Деньги WebMoney QIWI Кошелек а также BITCOIN По функционалу: авторасчет с комиссией простая админ панель сохранение емайл клиентов ручная и автоматическая обработка заявок для начала хочу узнать стоимость) с удовольствием отвечу на ваши вопросы и ...
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Требуется спарсить с сайта донора на наш сайт, а так же в отдельный файл csv или dbf (для 1с): каталог с товарами, фильтры, фотографии, описание, характеристики и с ссылками на сопутствующие товары. В общем ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать адаптацию сайта под мобильные устройства. Сайт стирсервис.рф . Всю дополнительную информацию по требованию вышлю в личку.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать сайт для фитнес-фестиваля. С заглушкой, подвалом, регистрацией и т.п. Сроки сжаты, работы много. Кого заинтересовало оставляйте отклики, скину тз с деталями и свои мысли.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад