Адаптировать сайт под мобильные устройства

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать адаптацию сайта под мобильные устройства. Сайт стирсервис.рф . Всю дополнительную информацию по требованию вышлю в личку. 

5 лет назад
David555
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад