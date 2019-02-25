Доработка сайтов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Доброе утро.  

Есть проблема, нужно модифицировать/дорабатывать 2 сайта (serdolikgold.ru/ и korall-vrn.ru)  

1) По сайту Сердолик будет много правок, хотелось бы узнать стоимость часа. Из первых правок – внедрение фильтрации в каталог (по производителю, материалу, камню, цене, популярности и пр.). Что нужно для расчета?  

2) По сайту Коралл другая проблема, нужно настроить передачу цен с 1с Бухгалтерии в Симплу. На данный момент там 3 роли (простой юзер, парикмахер, косметолог). Для них разные типы цен. Сейчас полная не стыковка цен с действительностью. Что нужно для оценки?   

5 лет назад
teterinmarkk
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад