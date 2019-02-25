Сайт онлайн-график на WP. Внести правки. Нужно знание WP+JS

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Есть сайт онлайн-график с простыми функциями. Нужно доделать, в основном работа с наполнением и переделкой небольших элементов. Ничего сверх-сложного, если хорошие знания WP + JS. Подробное ТЗ в личку

5 лет назад
Drude
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад