Сайт онлайн-график на WP. Внести правки. Нужно знание WP+JS

Всем привет, Есть интернет-магазин на Вордпресс. Нужно реализовать мультисайтовость. Одна особенность – при создании очередного поддомена, на этот поддомен нужно полностью скопировать содержание основного домена со всем каталогом товаров, разделами, служебными страницами типа "О нас" и т.д. При этом ...