Функционал для сайта оптики. Онлайн-примерка очков на загруженное фото

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужная функция есть на этом сайте: 

купи-очки.рф 

На странице товара справа есть блок "Загрузи своё фото". 

Туда можно загрузить своё фото, далее при открытии любой страницы с оправой, очки автоматически накладываются на фото. 

Нужно сделать точно также на другом сайте. Сайт работает на HostCMS. 

Интересует возможность такой доработки сайта и стоимость работы.

5 лет назад
artemluzin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад