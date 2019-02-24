Функционал для сайта оптики. Онлайн-примерка очков на загруженное фото

Здравствуйте. Есть сайт skinali.steklons.beget.tech. На нем есть галереи типа вот этой [url=http://skinali.steklons.beget.tech/asian/]http://skinali.steklons.beget.tech/asian/[/url] и есть модуль подбора [url=http://skinali.steklons.beget.tech/podbor/]http://skinali.steklons.beget.tech/podbor/[/url] Модуль подбора сделан отдельным скриптом, который никак не соотносится с сайтом. Для него надо отдельно грузить картинки, при том что и большие и превьюшки. Задача: 1.Поменять ...