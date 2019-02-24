Необходимо сделать доработки в интернет-магазине.

Прошу указать сразу цену и сроки.

Движок магазина OpenCart.

Доработки на сайте.

Необходимо доработать страницу оформления заказа http://primadonnanail.com/index.php?route=checkout/simplecheckout

При переходе на страницу оформления заказа все поля и квадратики должны быть пустые, необходимо добавить пометку красным шрифтом о том что, все данные должны вводиться только латиницей.

1.Перед выбором оплаты необходимо переделать и добавить варианты доставки: Самовывоз из офиса в Анталии; Почтой ПТТ.

В зависимости от выбора доставки должны появляться варианты оплаты.

Самовывоз из офиса в Анталии - оплата только наличными.

Почтой ПТТ наложенным платежом - оплата только наличными.

Почтой ПТТ - оплата на счёт в банке (до 100 лир) + стоимость доставки 12 лир.

Также есть кое-какие ошибки которые нужно исправить.

1. Если товар искать через поисковик на сайте то, найденный товар всегда указывается как в наличии, даже если его нет в наличии и на сайте тоже указан как нет в наличии.

2. В мобильной версии нужно сократить уведомление о добавления товара в корзину, а желательно сделать так чтоб оно само исчезало, потому что в телефоне оно очень длинное и его не возможно закрыть вручную.

3.В Турецкой версии в поле Semt нужно сделать Semt/İl/İlçe и было бы не плохо это поле удлинить а поле с почтовым кодом укоротить.

4.Поле e-mail сделать обязательным для заполнения и после того как закончится вся процедура оформления и покупки товара, на указанный e-mail должна приходить информация о заказе, дальнейшие уведомления (информация о доставке, статус заказа, оплата и т.д.) тоже должны приходить не зависимо от того, зарегистрировался ли клиент на сайте или нет.

Многие клиенты делают заказы без регистрации и жалуются что информация не приходит на e-mail.

5.В Турецкой версии на странице оформления заказа http://primadonnanail.com/index.php?route=checkout/simplecheckout#warn_in_simplecheckout_cart появляется уведомление на русском языке (Товары, отмеченные ***, недоступны в нужном количестве или их нет на складе!) необходимо чтоб данное уведомление было на турецком а звёздочки сделать красным цветом, чтоб их было видно.

6.В самом низу страницы, перед кнопкой "Оформить заказ" нужно добавить квадратик для подтверждения и надпись с ссылкой на отдельные страницы: Условия соглашения и Политику безопасности прочитал(а) и подтверждаю. Без подтверждения кнопка "Оформить заказ" должна быть не кликабельная.

7. На странице "Регистрация" http://primadonnanail.com/index.php?route=account/simpleregister внизу страницы, перед кнопкой "Регистрация" нужно добавить квадратик для подтверждения и надпись с ссылкой на отдельные страницы: Условия соглашения и Политику безопасности прочитал(а) и подтверждаю. Без подтверждения кнопка "Регистрация" должна быть не кликабельная.