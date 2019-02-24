Сделать парсер

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок140 просмотров
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Сайт:  https://www.arrow.com/

Раздел продукции, описание раздела, фото раздела, наименование товара, фото товара, описание товара, характеристики, даташит, цена (за 1 шт), замены/подобные товары, урл страницы, см.вложения 

Нужно, чтобы 

1. Выкачать, все что написал выше. 

2. Создать скрипт получения/обновления цен и количества товара в наличии на этих сайтах. 

5 лет назад
globalelite
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад