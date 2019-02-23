Опенкарт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок201 просмотр
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Надо установить новый шаблон новой версии на старую админку

или как угодно, самое главное, чтоб админка осталась старая.

В шаблоне надо будет убрать кое то, а что то оставить..

Есть шаблон http://livedemo00.template-help.com/opencart_63370/

его надо установить на этот сайт, дизайн http://fermermag.ru/

есть бэкап сайта нашего старого

есть шаблон купленный...

Есть бэкап сайта что сделал нам прогораммист, но он написал что надо базу синхрогизировать как то...

И доработать шаблон...

все данные могу предоставить

готова оплачивать поэтапно

5 лет назад
tanyaty
Таня 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов(-3)