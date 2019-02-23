Нужен парсер который будет брать цены с яндекс маркета

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Нужен парсер который будет брать цены с яндекс маркета и ставить их в интернет магазине

5 лет назад
promonika
Ярослав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад