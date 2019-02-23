Нужен парсер

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок159 просмотров
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Берем названия объектов с одного сайта, вводим на другом ресурсе и еще двух других ресурсах, полученные и там и там данные объединяем и выводим.

5 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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