Вывести произвольные поля (img) Joomla из материала

Требуется Вывести произвольные поля Joomla из материала в категорию материалов (img), что бы отображалось превью у каждого материала в категории

Одна картинка с аватаркой, что есть в материале, которую нужно вывести вторая куда нужно что бы выводилась

Материал (статья) -> Категория статей (списком)