PHP Мейлер отправки форм

Веб-программированиеЗавершен9 заявок167 просмотров
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Есть фора на html c 8 inputs , нужно создать скрипт php мейлер, что бы отправлял данные с форм на емеил админа, и на емеил клиента с данными клиента. То есть в форме клиент внес свой емеил и эти данные также отсылаются и ему на емеил который он внес в форме. Текст письма клиенту создан, в html формате, то есть нужно что бы клиенту отсылался именно этот текст письма. Также после отправки формы, пусть выскакивает сообщение "Thank you for registration" (JS поп ап обычный или не поп ап - предложите)

PHP
5 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
agmsk
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
5 лет назад
$7
1 день
Спасибо! Качественная работа
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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