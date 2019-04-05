PHP Мейлер отправки форм

Написать на js логику на пару десятков шаблонов Только middle frontend developer или выше.
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Есть фора на html c 8 inputs , нужно создать скрипт php мейлер, что бы отправлял данные с форм на емеил админа, и на емеил клиента с данными клиента. То есть в форме клиент внес свой емеил и эти данные также отсылаются и ему на емеил который он внес в форме. Текст письма клиенту создан, в html формате, то есть нужно что бы клиенту отсылался именно этот текст письма. Также после отправки формы, пусть выскакивает сообщение "Thank you for registration" (JS поп ап обычный или не поп ап - предложите)
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