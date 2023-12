PHP Мейлер отправки форм

Есть фора на html c 8 inputs , нужно создать скрипт php мейлер, что бы отправлял данные с форм на емеил админа, и на емеил клиента с данными клиента. То есть в форме клиент внес свой емеил и эти данные также отсылаются и ему на емеил который он внес в форме. Текст письма клиенту создан, в html формате, то есть нужно что бы клиенту отсылался именно этот текст письма. Также после отправки формы, пусть выскакивает сообщение "Thank you for registration" (JS поп ап обычный или не поп ап - предложите)