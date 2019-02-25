Написать классный js на проект, middle frontend developer

Всем привет. Очень коротко. 1. Сайт лег. Необходимо разобраться в чем дело и восстановить. 2. Проанализировать и исправить сайта - дыры, безопасность, настройки сервака, настройки бэкапа и так далее - тут при большом объеме работы может быть ...