Создать бота для Телеграм.

Здравствуйте!

Требуется бота для Телеграм. Цель бота автоматически, чрез заданный интервал отправлять пользователю сообщения. После определенного блока сообщений, вылезает кликабельна кнопка. Если пользователь нажимает ее, то бот начинает отправлять следующий блок сообщений. И т.д.

Бот создается под автоматизированную воронку.

Так же было бы не плохо чтобы я сам мог редактировать и настраивать каждое сообщение и кнопку.

Если сработаемся то есть вероятность что будем заказывать на постоянной основе.

Присылайте ваши предложения с ценником и сроками работы.