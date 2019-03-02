На момент создания моего заказа у Дениса не было не одного отзывы и честно сказать я немного переживал, но все-таки решил с ним поработать и НЕ ПОЖАЛЕЛ! Отличный исполнитель! Учитывая тот немаловажный факт что я сам толком не знал как должен выглядеть конечный результат то вообще получилось идеально. Денис сам предложил оптимальные решения и все это реализовал в кротчайшие сроки! Однозначно рекомендую!