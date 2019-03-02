sadteabag

Денис sadteabag

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-разработчик

За что готов взяться:

- Боты

- Веб приложения

- Мобильные приложения

- Парсеры

Стэк технологий

Web:

- React

- Typescript

- Jest

Mobile:

- React-Native

Другое:

- Node JS

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Отзывы заказчиков

irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать простенький генератор однотипных сайтов
На момент создания моего заказа у Дениса не было не одного отзывы и честно сказать я немного переживал, но все-таки решил с ним поработать и НЕ ПОЖАЛЕЛ! Отличный исполнитель! Учитывая тот немаловажный факт что я сам толком не знал как должен выглядеть конечный результат то вообще получилось идеально. Денис сам предложил оптимальные решения и все это реализовал в кротчайшие сроки! Однозначно рекомендую!
Дмитрий стал моим первым заказчиком в мире фриланса, оперативно отвечает на сообщения, предлагает и обсуждает способы реализации поставленной задачи. Хочу чтобы и впредь попадались заказчики как он, рекомендую!
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