Веб-разработчик
За что готов взяться:
- Боты
- Веб приложения
- Мобильные приложения
- Парсеры
Стэк технологий
Web:
- React
- Typescript
- Jest
Mobile:
- React-Native
Другое:
- Node JS
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
6 лет назад
На момент создания моего заказа у Дениса не было не одного отзывы и честно сказать я немного переживал, но все-таки решил с ним поработать и НЕ ПОЖАЛЕЛ! Отличный исполнитель! Учитывая тот немаловажный факт что я сам толком не знал как должен выглядеть конечный результат то вообще получилось идеально. Денис сам предложил оптимальные решения и все это реализовал в кротчайшие сроки! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Дмитрий стал моим первым заказчиком в мире фриланса, оперативно отвечает на сообщения, предлагает и обсуждает способы реализации поставленной задачи. Хочу чтобы и впредь попадались заказчики как он, рекомендую!