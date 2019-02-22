Допилить модуль Virtuemart для интернет магазина

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка219 просмотров
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Исходные данные

* Есть сайт на Joomla 3.9 + Virtuemart 3.4 -- https://new.rollo.net.ua

* Товары перенесены, стандартные (предопределенные) размеры пересчитывают сумму, все добавляются в корзину, все ОК

* Механика нестандартых размеров написана на jQuery, сумма расчитывается правильно, визуальная часть присутствует (см. в прикриплении)

Карточка товара с функционалом (пример) - https://new.rollo.net.ua/uk/holovna/rolety-den-nich/rolety-den-nich-kvity/rolety-den-nich-kvity-zeleni-detail

Есть старый сайт где механика как то работает )) - https://rollo.net.ua

Что нужно сделать

* Создать возможность добавлять в корзину и обрабатывать заказы с нестандартными размерами и суммой

* Выводить нестандартный размер в корзине вместе с товаром

* Добавить поле номера Новой Почты при оформлении

* Настроить отправку заказа одним кликом а не двумя

В заявке прошу указать срок и стоимость работы

Если будут вопросы - ответить смогу поздно вечером. 

Virtuemart
5 лет назад
leosgroup
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов