Система сбора лидов на Python Flask

Нужно создать простую систему сбора лидов на Python Flask.

Система состоит из 2 модулей:

1) Обработчик

2) Сборщик

Каждый модуль – отдельное приложение на Python Flask

1) Обработчик

Принимает от одного или нескольких Сборщиков API-запросы с лидами, записывает лиды в базу данных. Имеет интерфейс администратора с авторизацией, в котором можно просматривать лиды и фильтровать их по определенным признакам.

2) Сборщик

Является Flask-оберткой вокруг одного или нескольких Landing-page, собирает лиды на формах Landing-page и рассылает их по API в Обработчик и партнерские сервисы.

Полное ТЗ вышлю заинтересовавшему кандидату.