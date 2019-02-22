Система сбора лидов на Python Flask

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Нужно создать простую систему сбора лидов на Python Flask.

Система состоит из 2 модулей:

1) Обработчик

2) Сборщик

Каждый модуль – отдельное приложение на Python Flask

1) Обработчик

Принимает от одного или нескольких Сборщиков API-запросы с лидами, записывает лиды в базу данных. Имеет интерфейс администратора с авторизацией, в котором можно просматривать лиды и фильтровать их по определенным признакам.

2) Сборщик

Является Flask-оберткой вокруг одного или нескольких Landing-page, собирает лиды на формах Landing-page и рассылает их по API в Обработчик и партнерские сервисы.

Полное ТЗ вышлю заинтересовавшему кандидату.

Python
5 лет назад
aivanovnx
Алексей 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
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