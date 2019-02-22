Fix the Yahoo chart

Привет

у меня есть график акций на Yahoo

там можно размещать линии и пометки

когда переходишь на другие графики

линии и пометки теряются

задача:

переходя на другие графики

мне нужно сохранять эти линии и пометки для всех графиков

линк на график

https://finance.yahoo.com/chart/wmt/?guccounter=1#eyJpbnRlcnZhbCI6IndlZWsiLCJwZXJpb2RpY2l0eSI6MSwiY2FuZGxlV2lkdGgiOjIuMjMyMDE0Mzg4NDg5MjA4Nywidm9sdW1lVW5kZXJsYXkiOnRydWUsImFkaiI6dHJ1ZSwiY3Jvc3NoYWlyIjp0cnVlLCJjaGFydFR5cGUiOiJsaW5lIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlLCJtYXJrZXRTZXNzaW9ucyI6e30sImFnZ3JlZ2F0aW9uVHlwZSI6Im9obGMiLCJjaGFydFNjYWxlIjoibGluZWFyIiwicGFuZWxzIjp7ImNoYXJ0Ijp7InBlcmNlbnQiOjEsImRpc3BsYXkiOiJXTVQiLCJjaGFydE5hbWUiOiJjaGFydCIsInRvcCI6MH19LCJzZXRTcGFuIjpudWxsLCJsaW5lV2lkdGgiOjIsInN0cmlwZWRCYWNrZ3JvdWQiOnRydWUsImV2ZW50cyI6ZmFsc2UsImNvbG9yIjoiIzAwODFmMiIsInN5bWJvbHMiOlt7InN5bWJvbCI6IldNVCIsInN5bWJvbE9iamVjdCI6eyJzeW1ib2wiOiJXTVQifSwicGVyaW9kaWNpdHkiOjEsImludGVydmFsIjoid2VlayIsInRpbWVVbml0IjpudWxsLCJzZXRTcGFuIjpudWxsfV0sImN1c3RvbVJhbmdlIjpudWxsLCJldmVudE1hcCI6eyJjb3Jwb3JhdGUiOnsiZGl2cyI6ZmFsc2UsInNwbGl0cyI6ZmFsc2V9LCJzaWdEZXYiOnt9fSwidGltZVVuaXQiOm51bGwsInN0dWRpZXMiOnsidm9sIHVuZHIiOnsidHlwZSI6InZvbCB1bmRyIiwiaW5wdXRzIjp7ImlkIjoidm9sIHVuZHIiLCJkaXNwbGF5Ijoidm9sIHVuZHIifSwib3V0cHV0cyI6eyJVcCBWb2x1bWUiOiIjMDBiMDYxIiwiRG93biBWb2x1bWUiOiIjRkYzMzNBIn0sInBhbmVsIjoiY2hhcnQiLCJwYXJhbWV0ZXJzIjp7IndpZHRoRmFjdG9yIjowLjQ1LCJjaGFydE5hbWUiOiJjaGFydCJ9fX0sInJhbmdlIjpudWxsfQ%3D%3D