Исправить ошибки в MODX Revolution

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Сайт был заражен, после вылечен, перенесен на другой хостинг, теперь после авторизации в админке выдает 500 ошибку.

MODX
5 лет назад
ameiseone
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад