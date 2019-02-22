Исправить ошибки в VM3 на Joomla

[table]Задача[url=https://hogwarts-online.info/serbskij-jazyk-onlajn-po-skajpu/][/url][url=https://hogwarts-online.info/serbskij-jazyk-onlajn-po-skajpu/]https://hogwarts-online.info/serbskij-jazyk-onlajn-po-skajpu/[/url] на странице есть блок под названием "Лучшие учителя сербского языка у Вас дома по Скайпу!" и далее текст + фото с ссылками на видео. Нужно чтобы пользователи видели этот блок, а поисковики не видели, т.к. этот ...