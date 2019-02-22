Drupal 7-8

Т.З. есть архив с папкам. надо создать страницу на которой можно загрузить этот файл распаковать архив и из названия всех содержащихся папок в архиве создать дерево таксономии по именам папок основываясь на дерево их вложениях. если внутри папки находятся файлы то создать программно тип материала файл, title этого материала будет имя файла, к этому материалу прикрепить этот файл и прикрепить термин таксономии - имя папки в которой лежит этот файл. в поле seсtion по умолчанию должно стоять event http://joxi.ru/nAyLognSgwWYg2