Drupal 7-8

Детали в личку.. Общий список задач 1. Нужно описать архитектуру сервиса: форум, блог, опросы, маркет... (что-то из этого уже есть почти готовое) 2. Учесть: авторизация (+ поведения авторизирован/не авторизирован + решения ресетапи) + разграничения ролей (также поведения при ...
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Т.З. есть архив с папкам. надо создать страницу на которой можно загрузить этот файл распаковать архив и из названия всех содержащихся папок в архиве создать дерево таксономии по именам папок основываясь на дерево их вложениях. если внутри папки находятся файлы то создать программно тип материала файл, title этого материала будет имя файла, к этому материалу прикрепить этот файл и прикрепить термин таксономии - имя папки в которой лежит этот файл. в поле seсtion по умолчанию должно стоять event http://joxi.ru/nAyLognSgwWYg2
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