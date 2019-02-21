Оптимизировать импорт товаров shop script

1. Сделать функцию отправки письма на адрес обменника при публикации нового отзыва на его странице отзывов на моем сайте. 2. Выделить особым образом отображение сообщений представителя обменника на странице отзывов, было бы понятно, что это официальный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переделать плагин импорта для gifts.ru.
Товары объединенные в группы надо импортировать в одну карточку а не как сейчас.
При этом мы хотим чтобы все цвета были представлены картинками.
Остатки в Европе тоже не импортированы.
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