Веб программист – Апдейт компонента для Joomla + баг фиксинг

Требуется с опытом веб программист для написания скрипта распознования местоположения и в зависимости от местоположения меня вывод кое-какой информации на сайте. А также необходимо проапдейтить компонент, чтобы позволить ему работать на более поздних версиях Joomla. Баг фиксинг 4 ошибок на сайте. Апдейст формы, которая заполняется пользователями. Обязательно знание английского.