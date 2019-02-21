Приветствую! Есть необходимость в разработке чат бота. Нестандартная задача. Детали будут предоставлены и будут обсуждаться с исполнителем.
Сайт на WP + bootstrap. Онлайн график. Внести правки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт онлайн-график с простыми функциями. Нужно доделать, в основном работа с наполнением и переделкой небольших элементов. Ничего сверх-сложного, если хорошие знания WP. Подробное ТЗ в личку
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