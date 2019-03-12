Натянуть готовую верстку

Здравствуйте интересует натяжка готовой верстки на стандартный интернет-магазин из коробки битрикса

Шаблон верстки http://demo.themewagon.com/preview/free-bootstrap-4-html5-agency-website-template-look

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Главная

/catalog/

/catalog/grup/

/catalog/grup/podgrup/

Примерное описание во вложение (главная страница)

Функционал сведен к минимуму поэтому указывайте адекватные цены как таковой сложности в реализации тут нет никакой

Я конечно все понимаю но еще раз это готовая верстка в которой нужно заменить вывод картинок/ссылок со статики на картинки анонса групп и подгрупп и добавить один инфоблок с двумя свойствами для проставления ссылок для главной

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/catalog/

/catalog/grup/

/catalog/grup/podgrup/

будут одного шаблона