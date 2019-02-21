Разработка на php, angularjs, laravel, bootstrap, nginx

$500
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок208 просмотров
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Здравствуйте!

Ищем специалиста для реализации ряда нововведений и функций в работающем проекте.

Опыт и знания: 

php, angularjs, laravel, bootstrap

администрирование сервера nginx.

html, css, javascript, jquery.

желательно знание принципов работы api агрегаторов платежных систем.

Нужен опытный самостоятельный программист (не команда разработчиков) с опытом во всех вышеуказанных направлениях.

ТЗ и бюджет обсудим при общении.

Постоянное сотрудничество по поддержке проекта.

PHPLaravelBootstrapNginxAngular
4 года назад
icustomer
Петров 
38 летБразилия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад