Нужно сделать оптимизации сайта на шаблоне Wordpress и внести правки -увеличить скорость загрузки сайта на телефоне -сделать нормальную контактную форму -доработать основные посадочные страницы под категории услуг -добавит пункты и прочее. Это примерно что нужно сделать. Кто заинтересован оставляйте отклик, ...
Выгрузка из 1С Управление торговлей" на сайт в интернет-магазине.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить выгрузку из 1С "Управление торговлей" 8,3 на сайт с помощью 1С (CommeceML), в которой был бы осуществлена выгрузка 1. Наименование товара, артикул, характеристики, цена и количество. В данное время лишь наименование и одна характеристика[code]
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