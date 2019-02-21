Выгрузка из 1С Управление торговлей" на сайт в интернет-магазине.

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Нужно настроить выгрузку из 1С "Управление торговлей" 8,3 на сайт с помощью 1С (CommeceML), в которой был бы осуществлена выгрузка 1. Наименование товара, артикул, характеристики, цена и количество. В данное время лишь наименование и одна характеристика[code]

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5 лет назад
Vitalytsandekov
57 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад