Web-программист (доработать модуль, AngularJS)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка106 просмотров
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Есть модуль для внесения рабочего времени в табель (во вложении)  прикрепленный файл add.пхп 

Текущие функции (сейчас работают): 

- выбор сотрудника  

- выбор проекта 

- выбор задачи 

- начало работ 

- конец работ 

Надо добавить функции: 

- Нужна проверка на дублирующийся записей 

- Нужна проверка на пересечение по времени на разных объектах (сотрудник не может быть в одно время на разных адресах) 

- Нужен список добавленных работ с возможностью удалять/изменять каждую запись. Формат записи: дата,  проекта, ФИО, интервал времени затраченный на работу (сортировка по датам) 

- Нужно шаблон бригад с предустановленными сотрудниками в нем. 

Как я это должно выглядеть: 

addwork.жпг 

Angular
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва