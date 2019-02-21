Web-программист (доработать модуль, AngularJS)

Есть модуль для внесения рабочего времени в табель (во вложении) прикрепленный файл add.пхп

Текущие функции (сейчас работают):

- выбор сотрудника

- выбор проекта

- выбор задачи

- начало работ

- конец работ

Надо добавить функции:

- Нужна проверка на дублирующийся записей

- Нужна проверка на пересечение по времени на разных объектах (сотрудник не может быть в одно время на разных адресах)

- Нужен список добавленных работ с возможностью удалять/изменять каждую запись. Формат записи: дата, проекта, ФИО, интервал времени затраченный на работу (сортировка по датам)

- Нужно шаблон бригад с предустановленными сотрудниками в нем.

Как я это должно выглядеть:

addwork.жпг