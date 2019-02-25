Исправить отображение сайта на IPad

Веб-программированиеЗавершен2 заявки196 просмотров
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Работы на 2 мин.: на IPad некорректно отображается простейший сайт, - не видно фоновое изображение.

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5 лет назад
wdwdwd
44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
barracuda_
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$2
1 день
Задача выполнена, хорошая коммуникация, - рекомендую.
Все четко, оплата вовремя!
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