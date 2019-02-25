Исправить отображение сайта на IPad

Добрый день. Есть текущий сайт на modx EVO, сделали 6 новых типовых страниц, нужно натянуть их на modx EVO и реализовать backend для этих страниц. + переделали меню, сверстали его, нужно натянуть его на для всех типовых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работы на 2 мин.: на IPad некорректно отображается простейший сайт, - не видно фоновое изображение.
- проверить и исправить желательно быстро за минимальный ценник + хороший отзыв (подробности в лс)
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